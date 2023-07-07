Экс-вратарь "Манчестер Юнайтед" попал в реанимацию

Бывший вратарь сборной Нидерландов, "Манчестер Юнайтед" и "Аякса" Эдвин ван дер Сар попал в реанимацию.

Бывший вратарь сборной Нидерландов, "Манчестер Юнайтед" и "Аякса" Эдвин ван дер Сар попал в реанимацию.

Как передает Report, об этом сообщается в Twitter футбольного клуба "Аякс".

В команде заявили, что 7 июля у экс-игрока случилось кровоизлияние в мозг. По информации De Telegraaf, это произошло во время отпуска в Хорватии. Ван дер Сара доставили в больницу вертолетом.

Ван дер Сар выступал за "Аякс" с 1990 по 1999 год. В составе клуба голкипер четыре раза побеждал в чемпионате Нидерландов, трижды выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также по одному разу - Лигу чемпионов, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

В составе "Манчестер Юнайтед" вратарь играл с 2005 по 2011 год и стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, четыре раза побеждал в чемпионате Англии, дважды брал Кубок английской лиги, три раза выигрывал Суперкубок Англии.

Вместе со сборной Нидерландов ван дер Сар дважды становился бронзовым призером чемпионата Европы.