Экс-тренер "Фенербахче" возглавил саудовский "Аль-Хиляль"

Бывший главный тренер турецкого "Фенербахче" Жорже Жезуш назначен пост наставника саудовского "Аль-Хиляль".

Бывший главный тренер турецкого "Фенербахче" Жорже Жезуш назначен пост наставника саудовского "Аль-Хиляль".

Как передает Report , об этом сообщается на странице последнего в Twitter.

Соглашение с 68-летним португальцем рассчитано до конца сезона-2023/24. Жезуш работал в "Аль-Хиляле" с 2018 по 2019 год.

Ранее СМИ сообщали, что Жезуш возглавит сборную Саудовской Аравии, где его зарплата составит 10 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне португалец тренировал турецкий "Фенербахче". Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате Турции и стала победителем Кубка страны.

Также он возглавлял португальские "Бенфику" и "Спортинг", бразильский "Фламенго".