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Экс-тренер "Фенербахче" возглавил саудовский "Аль-Хиляль"

Экс-тренер "Фенербахче" возглавил саудовский "Аль-Хиляль" Бывший главный тренер турецкого "Фенербахче" Жорже Жезуш назначен пост наставника саудовского "Аль-Хиляль".
Футбол
2 июля 2023 г. 06:09
Экс-тренер Фенербахче возглавил саудовский Аль-Хиляль

Бывший главный тренер турецкого "Фенербахче" Жорже Жезуш назначен пост наставника саудовского "Аль-Хиляль".

Как передает Report, об этом сообщается на странице последнего в Twitter.

Соглашение с 68-летним португальцем рассчитано до конца сезона-2023/24. Жезуш работал в "Аль-Хиляле" с 2018 по 2019 год.

Ранее СМИ сообщали, что Жезуш возглавит сборную Саудовской Аравии, где его зарплата составит 10 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне португалец тренировал турецкий "Фенербахче". Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате Турции и стала победителем Кубка страны.

Также он возглавлял португальские "Бенфику" и "Спортинг", бразильский "Фламенго".

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Версия на азербайджанском языке "Fənərbağça"nın sabiq baş məşqçisi fəaliyyətini “Əl-Hilal”da davam etdirəcək

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