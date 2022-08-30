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Экс-тренер "Бешикташа" встретился с Гурбаном Гурбановым

Экс-тренер "Бешикташа" встретился с Гурбаном Гурбановым Турецкий специалист Ондер Каравели, находящийся с визитом в Баку, встретился с представителями ФК "Карабах" и посетил академию клуба.
Футбол
30 августа 2022 г. 16:49
Экс-тренер Бешикташа встретился с Гурбаном Гурбановым

Турецкий специалист Ондер Каравели, находящийся с визитом в Баку, встретился с представителями ФК "Карабах" и посетил академию клуба.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, 48-летний специалист, прибывший на базу клуба, встретился с главным тренером команды Гурбаном Гурбановым и пожелал ему успехов в предстоящих играх.

Г.Гурбанов поблагодарил О.Каравели за визит. Ранее работавший координатором в академии клуба "Карабах“ О.Каравели в настоящее время является директором по развитию футбола в турецком клубе ”Бешикташ". Он также был главным тренером стамбульской команды с конца 2021 до начала 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке "Beşiktaş"ın sabiq baş məşqçisi Qurban Qurbanovla görüşüb

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