Экс-тренер "Бешикташа" встретился с Гурбаном Гурбановым

Турецкий специалист Ондер Каравели, находящийся с визитом в Баку, встретился с представителями ФК "Карабах" и посетил академию клуба.

Турецкий специалист Ондер Каравели, находящийся с визитом в Баку, встретился с представителями ФК "Карабах" и посетил академию клуба.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, 48-летний специалист, прибывший на базу клуба, встретился с главным тренером команды Гурбаном Гурбановым и пожелал ему успехов в предстоящих играх.

Г.Гурбанов поблагодарил О.Каравели за визит. Ранее работавший координатором в академии клуба "Карабах“ О.Каравели в настоящее время является директором по развитию футбола в турецком клубе ”Бешикташ". Он также был главным тренером стамбульской команды с конца 2021 до начала 2022 года.