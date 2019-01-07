Экс-тренер Барселоны Херардо Мартино возглавил сборную Мексики

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Новым главным тренером сборной Мексики назначен Херардо Мартино.

Как передает Report, на посту наставника сборной Мексики Мартино сменил Хуана Карлоса Осорио, покинувшего команду после чемпионата мира 2018 года, на котором мексиканцы вылетели на стадии 1/8 финала, проиграв (0:2) сборной Бразилии.

Последним клубом 56-летнего Мартино был «Атланта Юнайтед», с которым он стал обладателем Кубка MLS. Ранее специалист тренировал такие известные клубы, как «Ньюэллз Олд Бойз» и «Барселона». Также работал со сборными Парагвая и Аргентины. Четырёхкратный чемпион Парагвая, чемпион Аргентины, обладатель Суперкубка Испании.