Экс-рефери: "Матч Сербия-Азербайджан стал сущим кошмаром "

"Проведение встреч без болельщиков стало вызовом для судей".

Как сообщает Report, такое мнение в интервью прессе высказал экс-рефери ФИФА Кнут Кирхер, комментируя матчи Бундеслиги при пустых трибунах.

51-летний рефери припомнил матч отборочного этапа ЕВРО-2008 между сборными Сербии и Азербайджана:

"Это был сущий кошмар. На стадионе присутствовало всего 250 человек. Мы привыкли к гулу трибун, заглушающему слова тренеров и игроков. Однако в матчах без болельщиков все происходит наоборот. На трибунах тихо и слышно всё, что говорят на поле".

По словам Кирхера, судьям приходиться адаптироваться к новым обстоятельствам.

Напомним, что победный гол в матче между сборными Сербии и Азербайджана забил в ворота нашей команды на 72-й минуте Никола Жигич. Из-за драки в матчах между сборными Черногории и Сербии со сборной Азербайджана ФИФА спустя три года решила провести очередную встречу при пустых трибунах.