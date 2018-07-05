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    Экс-президент "Нефтчи" получил назначение в УЕФА

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Экс-президент "Нефтчи" Орхан Гусейнзаде получил назначение на матч в Евролиге.

    Как сообщает Report, он будет представителем УЕФА в первом матче квалификационного этапа между грузинской "Чихура" и израильским клубом "Бейтар" из Иерусалима.

    Встречу, которая состоится 12 июля на тбилисском стадионе имени Михеила Месхи, будет судить норвежская бригада во главе с Каем Эриком Стинном.

    Отметим, что 16 февраля Орхан Гусейнзаде подал в отставку с поста президента "Нефтчи".

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