Экс-президент "Нефтчи" получил назначение в УЕФА

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Экс-президент "Нефтчи" Орхан Гусейнзаде получил назначение на матч в Евролиге.

Как сообщает Report, он будет представителем УЕФА в первом матче квалификационного этапа между грузинской "Чихура" и израильским клубом "Бейтар" из Иерусалима.

Встречу, которая состоится 12 июля на тбилисском стадионе имени Михеила Месхи, будет судить норвежская бригада во главе с Каем Эриком Стинном.

Отметим, что 16 февраля Орхан Гусейнзаде подал в отставку с поста президента "Нефтчи".