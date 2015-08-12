Экс-президент футбольного клуба найден мертвым в отеле

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Экс-президент португальского футбольного клуба "Спортинг" Хорхе Гонсалвеш найден мертвым на курорте в 115 км от столицы Анголы Луанды. Как сообщает Report со ссылкой на Diario de Noticias, в последнее время 66-летний бизнесмен испытывал финансовые проблемы.

Х.Гонсалвеш проходил лечение в психиатрической больнице.

Тело Гонсалвеша было найдено в ванной гостиничного номера. По факту смерти проводится расследование.

Отметим, что Хорхе Гонсалвеш занимал пост президента клуба "Спортинг" в период с 1988 по 1989 год.