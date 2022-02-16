Экс-одноклубник Эмрели перешел в клуб MLS

Бразильский футболист Лукиньяс, которого болельщики атаковали вместе с Махиром Эмрели в составе польской "Легии", перешел в "Нью-Йорк Ред Буллз".

Бразильский футболист Лукиньяс, которого болельщики атаковали вместе с Махиром Эмрели в составе польской "Легии", перешел в "Нью-Йорк Ред Буллз".

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт MLS, 26-летний нападающий подписал трехлетний контракт.

Отметим, что 12 декабря 2021 года, когда "Легия Плоцк" возвращалась с матча 18-го тура Экстра-класса с "Вислой", болельщики напали на автобус команды, избив Махира Эмрели и Лукинью. В результате азербайджанский футболист принял решение покинуть клуб и перешел в хорватское "Динамо" (Загреб).