О нас
Report Georgia
Аудио новости

Экс-одноклубник Эмрели перешел в клуб MLS

Экс-одноклубник Эмрели перешел в клуб MLS Бразильский футболист Лукиньяс, которого болельщики атаковали вместе с Махиром Эмрели в составе польской "Легии", перешел в "Нью-Йорк Ред Буллз".
Футбол
16 февраля 2022 г. 21:34
Экс-одноклубник Эмрели перешел в клуб MLS

Бразильский футболист Лукиньяс, которого болельщики атаковали вместе с Махиром Эмрели в составе польской "Легии", перешел в "Нью-Йорк Ред Буллз".

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт MLS, 26-летний нападающий подписал трехлетний контракт.

Отметим, что 12 декабря 2021 года, когда "Легия Плоцк" возвращалась с матча 18-го тура Экстра-класса с "Вислой", болельщики напали на автобус команды, избив Махира Эмрели и Лукинью. В результате азербайджанский футболист принял решение покинуть клуб и перешел в хорватское "Динамо" (Загреб).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Mahir Emreli ilə birlikdə döyülmüş futbolçu ABŞ klubuna keçib

Самое важное

Состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и России
Состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и России
16 февраля 2022 г. 19:08
Названы типы мин, установленных армянами на освобожденных территориях
Названы типы мин, установленных армянами на освобожденных территориях
16 февраля 2022 г. 17:27
В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
16 февраля 2022 г. 09:39
В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран
В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран
15 февраля 2022 г. 20:30
Пресечены инженерные работы, проводимые членами незаконного армянского вооруженного формирования
Пресечены инженерные работы, проводимые членами незаконного армянского вооруженного формирования
15 февраля 2022 г. 19:58
НПО просят ЮНЕСКО не быть безразличной к судьбе азербайджанского наследия в Армении
НПО просят ЮНЕСКО не быть безразличной к судьбе азербайджанского наследия в Армении
15 февраля 2022 г. 14:40
Рамиз Мехтиев подал в отставку
Рамиз Мехтиев подал в отставку
14 февраля 2022 г. 19:46
Изменены правила аттестации учащихся профшкол в Азербайджане
Изменены правила аттестации учащихся профшкол в Азербайджане
14 февраля 2022 г. 11:05
Ильхам Алиев: Между Арменией и Азербайджаном должен быть мирный договор
Ильхам Алиев: Между Арменией и Азербайджаном должен быть мирный договор
14 февраля 2022 г. 10:52
В Турции официально вступила в силу Шушинская декларация
В Турции официально вступила в силу Шушинская декларация
14 февраля 2022 г. 07:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi