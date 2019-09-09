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Экс-наставник сборной Азербайджана подал в отставку после поражения от Армении

Экс-наставник сборной Азербайджана подал в отставку после поражения от

Бывший наставник сборной Азербайджана Роберт Просинечки ушел в отставку с поста главного тренера сборной Боснии и Герцеговины по футболу.

Как сообщает Report, в воскресенье сборная Боснии и Герцеговины в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 уступила в гостях сборной Армении со счетом 2:4.

"Уже переговорил со всеми, я ухожу в отставку. Когда пришел, верил, что мы выйдем на Евро. Нам это не удалось, мой приемник успеет подготовить сборную к Лиге наций. Я больше не главный тренер команды", – сказал Просинечки.

Отметим, что в своей группе Босния и Герцеговина с 7 очками занимает четвертое место.

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