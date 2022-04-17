Экс-наставник "Динамо": Эмрели быстро адаптировался в команде

"Видимо, Эмрели быстро адаптировался в команде".

"Видимо, Эмрели быстро адаптировался в команде".

Как сообщает Report, об этом заявил бывший главный тренер хорватского клуба "Динамо" (Загреб) Бранко Иванкович, говоря о выступлении в Загребе игрока сборной Азербайджана Махира Эмрели.

68-летний наставник сказал, что 25-летний нападающий своими голами внес свой вклад в победы команды: "Я хорошо помню слова Арсена Венгера: каждому игроку, даже если он лучший - нужно как минимум 8-9 месяцев. Он отличился позже в матчах против "Риеки" и "Истры", но его первый гол был важным для "Динамо".

Напомним, что во время зимнего перерыва Махир Эмрели подписал контракт с "Динамо" на 4,5 года.