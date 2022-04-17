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Экс-наставник "Динамо": Эмрели быстро адаптировался в команде

Экс-наставник "Динамо": Эмрели быстро адаптировался в команде "Видимо, Эмрели быстро адаптировался в команде".
Футбол
17 апреля 2022 г. 13:53
Экс-наставник Динамо: Эмрели быстро адаптировался в команде

"Видимо, Эмрели быстро адаптировался в команде".

Как сообщает Report, об этом заявил бывший главный тренер хорватского клуба "Динамо" (Загреб) Бранко Иванкович, говоря о выступлении в Загребе игрока сборной Азербайджана Махира Эмрели.

68-летний наставник сказал, что 25-летний нападающий своими голами внес свой вклад в победы команды: "Я хорошо помню слова Арсена Венгера: каждому игроку, даже если он лучший - нужно как минимум 8-9 месяцев. Он отличился позже в матчах против "Риеки" и "Истры", но его первый гол был важным для "Динамо".

Напомним, что во время зимнего перерыва Махир Эмрели подписал контракт с "Динамо" на 4,5 года.

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Версия на азербайджанском языке "Dinamo"nun sabiq baş məşqçisi: "Emreli komandaya tez uyğunlaşdı"

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