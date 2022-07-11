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Экс-нападающий сборной Бразилии Фред объявил об окончании карьеры

Экс-нападающий сборной Бразилии Фред объявил об окончании карьеры Форвард «Флуминенсе» Фред объявил о завершении игровой карьеры.
Футбол
11 июля 2022 г. 08:44
Экс-нападающий сборной Бразилии Фред объявил об окончании карьеры

Форвард «Флуминенсе» Фред объявил о завершении игровой карьеры.

Как передает Report, 38-летний экс-игрок сборной Бразилии в текущем сезоне провел 20 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

За свою карьеру Фред выступал за «Америку Минейро», «Крузейро», «Лион», «Атлетико Минейро» и «Флуминенсе». В составе «Лиона» форвард стал трехкратным чемпионом Франции и обладателем Кубка страны. Вместе с «Флуминенсе» Фред дважды становился чемпионом Бразилии.

За сборную Бразилии Фред провел 39 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 6 результативных передач. В 2013 году в составе национальной команды нападающий стал победителем Кубка конфедераций.

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