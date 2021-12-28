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Экс-нападающий "Баварии" сменил клуб в 40 лет

Экс-нападающий "Баварии" сменил клуб в 40 лет 40-летний нападающий Роке Санта Крус не намерен завершать футбольную карьеру.
Футбол
28 декабря 2021 г. 23:48
Экс-нападающий Баварии сменил клуб в 40 лет

40-летний нападающий Роке Санта Крус не намерен завершать футбольную карьеру.

Как передает Report, на этот раз он покидает свою родную "Олимпию" из Асунсьона, где он начинал и присоединяется к "Либертаду" в Парагвае.

Таким образом, после "Баварии" Санта Крус играл в восьми разных командах: за мюнхенский клуб с 1999 по 2007 год, а затем последовал длинный список трансферов. Форвард нигде не задерживался дольше двух лет, прежде чем перейти в "Олимпию", где отыграл в общей сложности пять лет.

Кроме того, Санта Крус провел 112 матчей за сборную Парагвая.

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Версия на азербайджанском языке "Bavariya"nın sabiq hücumçusu 40 yaşında klubunu dəyişib

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