Экс-нападающий "Баварии" сменил клуб в 40 лет

40-летний нападающий Роке Санта Крус не намерен завершать футбольную карьеру.

40-летний нападающий Роке Санта Крус не намерен завершать футбольную карьеру.

Как передает Report, на этот раз он покидает свою родную "Олимпию" из Асунсьона, где он начинал и присоединяется к "Либертаду" в Парагвае.

Таким образом, после "Баварии" Санта Крус играл в восьми разных командах: за мюнхенский клуб с 1999 по 2007 год, а затем последовал длинный список трансферов. Форвард нигде не задерживался дольше двух лет, прежде чем перейти в "Олимпию", где отыграл в общей сложности пять лет.

Кроме того, Санта Крус провел 112 матчей за сборную Парагвая.