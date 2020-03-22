Экс-капитан сборной Италии Паоло Мальдини и его сын Дэниел заразились коронавирусом

У технического директора "Милана" Паоло Мальдини и его сына Дэниела, выступающего за красно-черных на позиции атакующего полузащитника, выявили коронавирусную инфекцию (COVID-19).

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, Паоло ранее контактировал с зараженным коронавирусом человеком, после чего у него начали появляться симптомы инфицирования. Тест подтвердил наличие COVID-19 у 51-летнего экс-капитана сборной Италии и его 18-летнего сына.

Паоло и Дэниел чувствуют себя хорошо. Оба они уже провели две недели дома в самоизоляции. Отец и сын продолжат находиться на карантине до тех пор, пока медики не сообщат о полном выздоровлении.