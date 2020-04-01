Экс-игроков сборных Азербайджана перевели под домашний арест

Бывший футболист сборной Азербайджана Джамшид Магеррамов и бывший баскетболист национальной сборной Амиль Гамзаев, обвиняемые в участии в договорных матчах, переведены под домашний арест.

Об этом Report сообщил адвокат баскетболиста Заур Нифталиев.

Он отметил, что на процессе в Наримановском районном суде под председательством судьи Самира Мамедова было принято решение о переводе обоих спортсменов под домашний арест.

Отметим, что в связи с угрозой распространения коронавируса спортсмены обратились в суд для вынесения решения об их переводе под домашний арест.

Напомним, что в их отношении было возбуждено уголовное дело по статье 178.3.1 (мошенничество) Уголовного кодекса. Затем дело переквалифицировано на статью 192-2 (манипулирование спортивными соревнованиями). В ходе расследования было установлено участие Д.Магеррамова и З.Нифталиева в договорных матчах.