Экс-игрока турецкого "Бешикташа" задержали за стрельбу на парковке

Бывший защитник турецкого "Бешикташа" и испанской "Барселоны" Дуглас Перейра дос Сантос арестован в Бразилии за стрельбу на автостоянке.

Бывший защитник турецкого "Бешикташа" и испанской "Барселоны" Дуглас Перейра дос Сантос арестован в Бразилии за стрельбу на автостоянке.

Как сообщает Report со ссылкой на Globo Esporte, 32-летний футболист задержан по обвинению в незаконном использовании оружия.

По данным источника, инцидент произошёл на стоянке у пристани в городе Бразилиа. Отмечается, что футболист после прогулки на лодке решил пострелять в воздух.

Указывается, что пистолет, из которого был произведён выстрел, по документам принадлежит матери спортсмена. Дуглас спрятал оружие в лесу, в чём признался после задержания. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском пистолета.

Дуглас покинул "Бешикташ" в 2022 году. Он также выступал за "Барселону" с 2014 по 2019 год, однако провёл в составе каталонцев всего восемь матчей.