Экс-игрока "Ливерпуля" объявил о завершении карьеры из-за проблемы с сердцем

Полузащитник "Гремио" Лукас Лейва, который в 2007—2017 годах выступал за английский "Ливерпуль", объявил о завершении карьеры. Врачи обнаружили у 36-летнего бразильца проблемы с сердцем.

Полузащитник "Гремио" Лукас Лейва, который в 2007—2017 годах выступал за английский "Ливерпуль", объявил о завершении карьеры. Врачи обнаружили у 36-летнего бразильца проблемы с сердцем.

Как сообщает Report , об этом игрок сообщил на пресс-конференции.

"Моё здоровье превыше всего. Я хочу поблагодарить "Гремио". Сегодня я объявляю о завершении карьеры. Я заканчиваю карьеру в клубе, в котором хотел играть. К сожалению, всё получилось не совсем так, как планировал", — сказал он.

Лейва — воспитанник "Гремио". В 2007 году он перешёл в "Ливерпуль", за который отыграл следующие 10 лет. С 2017 по 2022 год Лейва был игроком "Лацио", а затем вернулся в родной клуб.