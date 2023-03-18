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Экс-игрока "Ливерпуля" объявил о завершении карьеры из-за проблемы с сердцем

Экс-игрока "Ливерпуля" объявил о завершении карьеры из-за проблемы с сердцем Полузащитник "Гремио" Лукас Лейва, который в 2007—2017 годах выступал за английский "Ливерпуль", объявил о завершении карьеры. Врачи обнаружили у 36-летнего бразильца проблемы с сердцем.
Футбол
18 марта 2023 г. 03:40
Экс-игрока Ливерпуля объявил о завершении карьеры из-за проблемы с сердцем

Полузащитник "Гремио" Лукас Лейва, который в 2007—2017 годах выступал за английский "Ливерпуль", объявил о завершении карьеры. Врачи обнаружили у 36-летнего бразильца проблемы с сердцем.

Как сообщает Report, об этом игрок сообщил на пресс-конференции.

"Моё здоровье превыше всего. Я хочу поблагодарить "Гремио". Сегодня я объявляю о завершении карьеры. Я заканчиваю карьеру в клубе, в котором хотел играть. К сожалению, всё получилось не совсем так, как планировал", — сказал он.

Лейва — воспитанник "Гремио". В 2007 году он перешёл в "Ливерпуль", за который отыграл следующие 10 лет. С 2017 по 2022 год Лейва был игроком "Лацио", а затем вернулся в родной клуб.

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Версия на азербайджанском языке “Liverpul”un eks-futbolçusu ürəyindəki problemə görə karyerasını başa vurub

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