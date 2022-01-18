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Экс-игрок «Ювентуса» завершил карьеру в сборной Габона

Экс-игрок «Ювентуса» завершил карьеру в сборной Габона Полузащитник Марио Лемина объявил о завершении карьеры в сборной Габона.
Футбол
18 января 2022 г. 08:32
Экс-игрок «Ювентуса» завершил карьеру в сборной Габона

Полузащитник Марио Лемина объявил о завершении карьеры в сборной Габона.

Как передает Report, игрок «Ниццы» был вызван на Кубок африканских наций (КАН), но вместе с форвардом «Арсенала» Пьером-Эмериком Обамеянгом пропустил первые два матча из-за коронавируса и его последствий.

Впрочем, СМИ сообщали, что Лемина и Обамеянг за несколько дней до начала КАН были замечены на вечеринке и прибыли в расположение сборной пьяными. За это они получили весомую порцию критики от футбольной общественности.

«Я не собираюсь подливать масло в огонь лжи, направленной на то, чтобы причинить мне вред. Мне очень больно от того, что нашу сборную окружают лишь лжецы, которым нужно создать шумиху. Удачи команде на турнире», – приводит цитату Лемина RMC Sport.

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