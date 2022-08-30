Экс-игрок "Ювентуса": Был случай, когда Роналду поднял руку на партнера по команде

Бывший футболист "Ювентуса" Массимо Мауро высказался о сравнениях нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной, а также намекнул на рукоприкладство со стороны португальского форварда.

Бывший футболист "Ювентуса" Массимо Мауро высказался о сравнениях нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной, а также намекнул на рукоприкладство со стороны португальского форварда.

Как передает Report, об этом он заявил Sport Mediaset.

"Не надо сравнивать Роналду с Марадоной. Это все равно что сравнивать шоколад и… что-то еще. Партнеры по команде любили Диего не за то, что он был лучшим, а за то, что был щедрым. Более того, он никогда не поднимал руку на товарища по команде. Был случай, когда Криштиану поднял руку на партнера. Спросите Кьезу, что случилось", - отметил Мауро.

Напомним, Роналду выступал за "Ювентус" с 2018 по 2021 год, после чего перешел в "Манчестер Юнайтед".