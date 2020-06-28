​Экс-игрок сборной Словакии скончался в возрасте 40 лет

Бывший футболист сборной Словакии Мариан Чишовски, чьим последним клубом была "Виктория Пльзень", скончался в возрасте 40 лет.
Как передает Report, у игрока был диагностирован боковой амиотрофический склероз (ALS).
"Сегодня самый грустный день для всех нас. Вынуждены с тяжелым сердцем объявить, что Мариан Чишовски оставил нас навсегда. Наши искренние соболезнования близким Мариана и всей викторианской семье", — говорится в сообщении, опубликованном на странице чешского клуба в İnstagram.
Мариан Чишовски выступал в составе пльзеньской "Виктории" с 2011 по 2014 год. Футболист играл за "Жилину" и братиславский "Интер", а также за румынскую "Политехнику". За национальную команду Словакии Чишовски провёл 15 матчей.