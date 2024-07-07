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Экс-игрок сборной Испании Тьяго Алькантара завершил карьеру

Экс-игрок сборной Испании Тьяго Алькантара завершил карьеру Экс-полузащитник сборной Испании и "Ливерпуля" Тьяго Алькантара принял решение завершить карьеру в возрасте 33 лет.
Футбол
7 июля 2024 г. 20:19
Экс-игрок сборной Испании Тьяго Алькантара завершил карьеру

Экс-полузащитник сборной Испании и "Ливерпуля" Тьяго Алькантара принял решение завершить карьеру в возрасте 33 лет.

Как передает Report, об этом в социальной сети написал итальянский футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

По его словам, испанец останется в футболе, однако уже в другой роли.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что спортсмен может перейти в тренерский корпус Ханса-Дитера Флика в "Барселоне".

Напомним, что последним клубом Алькантары стал английский "Ливерпуль", за который он выступал с 2020 года. За четыре года в составе "красных" футболист, которому почти пришлось пропустить прошлый сезон из-за травмы, выходил на поле в общей сложности 98 раз и отличился тремя голами и шестью результативными передачами.

Ранее футболист также играл за немецкую “Баварию”и испанскую “Барселону”, в составе которых стал победителем Лиги чемпионов.

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Версия на азербайджанском языке “Liverpul”un sabiq futbolçusu karyerasını başa vurub

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