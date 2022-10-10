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Экс-игрок "Рубина" приговорен к 1,5 годам колонии

Экс-игрок "Рубина" приговорен к 1,5 годам колонии Суд приговорил бывшего нападающего российского футбольного клуба "Рубин" Руслана Мухаметшина к 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима за организацию подпольных казино.
Футбол
10 октября 2022 г. 19:35
Экс-игрок Рубина приговорен к 1,5 годам колонии

Суд приговорил бывшего нападающего российского футбольного клуба "Рубин" Руслана Мухаметшина к 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима за организацию подпольных казино.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российское издание "Столица С".

По версии следствия, в ноябре 2017-го года Мухаметшин вместе со своими знакомыми создал организованную группу для открытия подпольных игорных автоматов. Для этого они арендовали нежилые помещения, закупили оборудование и стали приглашать игроманов.

Бизнес экс-футболиста и его знакомых просуществовал до февраля 2020 года, пока правоохранительные органы Мордовии не заинтересовались нелегальным проведением азартных игр.

Мухаметшин - воспитанник "Рубина". Он провел более 100 матчей за "Рубин-2" во втором дивизионе, а затем перешел в саранскую "Мордовию". В августе 2013-го года вернулся в казанский "Рубин", подписав контракт на два года.

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