Экс-игрок "Реала" находится в критическом состоянии в больнице

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Фредди Ринкон был доставлен в больницу в критическом состоянии после автомобильной аварии.

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Фредди Ринкон был доставлен в больницу в критическом состоянии после автомобильной аварии.

Как передает Report со ссылкой на Marca, автомобиль, в котором находился Ринкон, столкнулся с автобусом в Кали (Колумбия). На данный момент бывший футболист "Реала" находится в реанимации. Водитель и пассажиры автобуса также были доставлены в больницу.

"Состояние Фредди Ринкона оценивается как тяжёлое. У него серьезные травмы головы, ему предстоит операция", - сообщил главный врач больницы "Имбанако" Лауреано Кинтеро.

Ринкон защищал цвета "Реала" с 1995 по 1996 год. В ходе своей карьеры, которая длилась с 1986 по 2004 год, экс-хавбек также выступал за "Наполи" и ряд колумбийских и бразильских клубов. В сборную Колумбии он вызывался с 1990 по 2001 год.