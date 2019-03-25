Экс-игрок "Ливерпуля" подвергся нападению и оказался в больнице.

Как сообщает Report со ссылкой на The Sun, бывший футболист сборной Англии Гари Макаллистер, выступавший в составе "Ливерпуля", подвергся нападению после матча легенд против итальянского "Милана".

Согласно источнику, после игры Макаллистер отправился в ресторан со своей женой, где провел с ней около двух часов. После этого шотландец вызвал такси, и, направляясь к автомобилю, подвергся нападению со стороны неизвестного мужчины.

Также сообщается, что нападавший успел скрыться, а прибывшие полицейские доставили Макаллистера в больницу, где на его губу наложили 10 швов.

Добавим, что на данный момент шотландец работает в тренерском штабе Стивена Джеррарда в "Глазго Рейнджерс".