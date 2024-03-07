Экс-игрок "Карабаха": "Байер 04" - фаворит на бумаге

Немецкий клуб "Байер 04" - фаворит на бумаге.

Немецкий клуб "Байер 04" - фаворит на бумаге.

Об этом в заявлении Report сказал экс-игрок футбольного клуба "Карабах" Рахид Амиргулиев.

Он отметил, что хотя явным фаворитом матча является "Байер 04", однако это только на бумаге.

34-летний футболист оценил шансы "Карабаха" в матче против "Байера 04" в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА: "Немецкий клуб - не слабый соперник, он не проигрывает на протяжении 35 матчей, является лидером Бундеслиги. Несмотря на то, что фаворитом в матче "Карабаха" с "Брагой" называли португальский клуб, представитель Агдама достойно прошел тур. Однако победа в игре с "Байером 04" будет непростой. Верю, что "Карабах" добьется хорошего результата в домашней игре".

Игра "Карабах" - "Байер 04" состоится сегодня в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Ответный матч пройдет 14 марта в Леверкузене.