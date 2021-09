Бывший полузащитник «Вердера», «Челси» и «Севильи» Марко Марин подписал контракт с венгерским «Ференцварошем».

Как передает Report, об этом сообщает официальный аккаунт клуба в Twitter.

Отметим, что это 12-й клуб в карьере 32-летнего немецкого футболиста. Футболист успел поиграть за такие клубы, как «Челси», «Севилья», «Фиорентина», «Вердер», «Боруссия» Менхенгладбах, «Андерлехт», «Олимпиакос», «Трабзонспор», «Аль-Ахли», «Црвена Звезда» и другие.