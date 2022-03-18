Экс-голкипер "Карабаха" столкнулся с необычной ситуацией во время матча

Во время матча отложенного 20-го тура английской Премьер-лиги между "Эвертоном" и "Ньюкаслом" произошел необычный эпизод.

Во время матча отложенного 20-го тура английской Премьер-лиги между "Эвертоном" и "Ньюкаслом" произошел необычный эпизод.

Как передает Report, в начале второго тайма на поле стадиона "Гудисон Парк" прорвался болельщик, который привязал себя к штанге пластиковым хомутом за шею у ворот "Эвертона", которую защищал Асмир Бегович. Судья Крейг Поусон был вынужден прервать встречу, чтобы стюарды смогли вызволить фаната.

Спустя некоторое время работникам стадиона удалось освободить болельщика, после чего арбитр продолжил встречу.

После 28 сыгранных туров "Ньюкасл" располагается на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. "Сороки" имеют в своем активе 31 очко. "Эвертон" с 22 очками находится на 17-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях "Манчестер Сити" (70).

Отметим, что Асмир Бегович в 2019 году на правах аренды выступал в агдамском "Карабахе".