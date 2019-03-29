Бывший главный тренер "Габалы" станет почетным президентом московского "Локомотива"

Главный тренер российского "Локомотива" Юрий Семин станет почетным президентом футбольного клуба после того, как покинет нынешнюю должность.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе.

По его словам, у 72-летнего специалиста контракт со столичной командой по схеме "1+1".

Кикнадзе отметил, что клуб не уволит Семина, если команда не попадет в первую двойку по итогам сезона: "Я точно знаю, что Юрий Павлович клуб не покинет, он войдет в совет директоров, будет почетным президентом".

Отметим, что в сезоне 2013/2014 Ю.Семин был главным тренером "Габалы".