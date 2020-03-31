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Экс-глава Федерации футбола Бразилии освобожден из тюрьмы из-за коронавируса

​Экс-глава Федерации футбола Бразилии освобожден из тюрьмы из-за корон

Бывший президент Конфедерации футбола Бразилии Жозе Мария Марин был досрочно освобожден из тюрьмы.

Как передает Report, об этом сообщает AP.

Экс-глава Конфедерации был освобожден за восемь месяцев до окончания своего срока из-за пандемии коронавируса.

Бывший глава организации был арестован в мае 2015 года из-за дела о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА). Марина обвинили в соучастии в получении взяток в обмен на маркетинговые и медиа права на футбольных турнирах и в 2018 году приговорили к четырем годам заключения.

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