Экс-глава Федерации футбола Бразилии освобожден из тюрьмы из-за коронавируса

Бывший президент Конфедерации футбола Бразилии Жозе Мария Марин был досрочно освобожден из тюрьмы.

Как передает Report, об этом сообщает AP.

Экс-глава Конфедерации был освобожден за восемь месяцев до окончания своего срока из-за пандемии коронавируса.

Бывший глава организации был арестован в мае 2015 года из-за дела о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА). Марина обвинили в соучастии в получении взяток в обмен на маркетинговые и медиа права на футбольных турнирах и в 2018 году приговорили к четырем годам заключения.