Экс-футболисты "Арсенала" и "Челси" обратились к болельщикам в связи с финалом Лиги Европы в Баку - ВИДЕО

Звездный посол УЕФА, бывший футболист сборной Франции Робер Пирес в связи с финалом Лиги Европы в Баку обратился к болельщикам своего бывшего клуба - английского "Арсенала".

Как сообщает Report, за завтраком в Баку 46-летний ветеран футбола обратился к болельщикам клуба в Instagram: "Привет, фанаты "Арсенала". Сейчас я в Баку, завтракаю. Во второй раз приезжаю в Азербайджан. Здесь все готово к грандиозному финалу. Жду вас здесь".

Выступающий ныне в "Сабаиле" бывший футболист лондонского "Челси" Майкл Эссьен сказал: "Привет, всем доброго утра. Вот уже несколько месяцев я живу в Баку и очень доволен. Завтрак здесь отменный. Приезжайте в Баку. Отведайте завтрака, а вечером смотрите финал Лиги Европы".

Напомним, что недавно немецкий наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказал свое недовольство проведением финала Лиги Европы в Баку со словами "Что едят на завтрак люди, принявшие это решение?".

Финал Лиги Европы состоится 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе в столице Азербайджана. Трофей между собой разыграют два английских клуба – лондонские "Челси" и "Арсенал".