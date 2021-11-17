Экс-футболиста "Шальке" приговорили к тюрьме за инсценировку собственной смерти

Бывший футболист немецкого "Шальке" Янник Камба и его жена приговорены судом Эссена к трем годам и десяти месяцам тюремного заключения за инсценировку смерти спортсмена для получения страховки.

Бывший футболист немецкого "Шальке" Янник Камба и его жена приговорены судом Эссена к трем годам и десяти месяцам тюремного заключения за инсценировку смерти спортсмена для получения страховки.

Как передает Report со ссылкой на WAZ, в 2015 году пара подала заявку на страхование жизни на четыре миллиона евро, но получила отказ от страховой компании и стороны сошлись на сумме в 1,2 миллиона евро. Через полгода Камба погиб в ДР Конго в результате аварии. Соболезнования в связи со смертью экс-игрока выразил даже чемпион мира в составе сборной Германии, вратарь "Баварии" Мануэль Нойер, ранее выступавший за "Шальке". Страховая компания перечислила жене игрока 1,2 миллиона евро, из которых она израсходовала 150 тысяч. Также супруга получила 100 тысяч евро от работодателя экс-футболиста. В 2018 году Камба явился в посольство Германии в ДР Конго и рассказал, что жена и мать организовали его похищение и только сейчас он смог спастись. Суд Эссена не поверил в историю с похищением и приговорил 35-летнего Камба и его 41-летнюю супругу к тюремному заключению за страховое мошенничество.

Камба выступал за различные молодежные команды "Шальке" с 2003 по 2007 год. После окончания футбольной карьеры он семь лет проработал техником-химиком на заводе до своей "смерти".