Экс-футболиста сборной Бразилии освободили после похищения

Бывший футболист сборной Бразилии и испанской "Валенсии" Марселиньо Кариоку был освобожден гражданской полицией после похищения на музыкальном концерте.

Бывший футболист сборной Бразилии и испанской "Валенсии" Марселиньо Кариоку был освобожден гражданской полицией после похищения на музыкальном концерте.

Как передает Report со ссылкой на Globo, футболист пропал 17 декабря. СМИ утверждали, что с концерта он уехал с женщиной. Позже его автомобиль нашли в 25 км от места проведения мероприятия. После этого злоумышленники связались с семьей преступника. За освобождение игрока они потребовали $18 тыс.

Утром в понедельник двое мужчин были арестованы по подозрению в причастности к этому делу. В своем видеообращении в соцсетях, Кариока рассказал, что к похищению причастен муж женщины, с которой у него завязались отношения на концерте.

Сейчас Кариоке 52 года. Он завершил карьеру в 2009 году, выступая за местный клуб "Санту-Андре". В Европе он известен по выступлениям за "Валенсию" и французский "Аяччо". С 1998 по 2001 год футболист провел четыре матча за национальную команду Бразилии.