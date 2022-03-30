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Экс-футболист сборной Украины лишен звания "Почетный гражданин Луцка"

Экс-футболист сборной Украины лишен звания "Почетный гражданин Луцка" Экс-футболист сборной Украины, а ныне тренер петербургского "Зенита" Анатолий Тимощук лишен звания "Почетный гражданин Луцка".
Футбол
30 марта 2022 г. 19:21
Экс-футболист сборной Украины лишен звания Почетный гражданин Луцка

Экс-футболист сборной Украины, а ныне тренер петербургского "Зенита" Анатолий Тимощук лишен звания "Почетный гражданин Луцка".

Как сообщает Report, это решение поддержали 35 депутатов, мотивировав его тем, что уроженец Луцка Тимощук за весь период войны в Украине ни разу не высказался в поддержку родной страны.

"Во времена, когда Украина страдает от военной агрессии России, Анатолий Тимощук не сделал ни единого публичного заявления по этому поводу и не прекратил свое сотрудничество с футбольным клубом страны-агрессора. Таким сознательным выбором он продолжает работать на оккупантов и дискредитирует звание "Почетный гражданин города Луцка", - говорится в официальном заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynalı tanınmış futbolçu fəxri vətəndaşlıqdan məhrum edilib

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