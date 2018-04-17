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    Экс-футболист сборной Казахстана: Азербайджан - достойный соперник

    Сборная Азербайджана всегда играла хорошо

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ "Сборная Азербайджана всегда играла хорошо. Я помню это. Их сборная на хорошем уровне. Чемпионат Азербайджана также неплох. Игра будет интересной".

    Как сообщает Report, об этом в заявлении сайту Sports.kz сказал ветеран сборной Казахстана по футболу Руслан Гумар.

    Он дал высокую оценку назначению Станимира Стойлова главным тренером сборной: "Результаты Стойлова в проверочных матчах хорошие. Думаю, что и в очередном матче Казахстан одержит победу и представит хорошую игру. Азербайджан - достойный соперник. В таких матчах удается испытать некоторых футболистов. А на матчах с сильным соперником сделать это невозможно".

    Отметим, что 4 июня сборная Азербайджана проведет в Астане проверочный матч с командой Казахстана. Матч начнется в 18:00 по бакинскому времени.

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