Экс-футболист сборной Казахстана: Азербайджан - достойный соперник

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ "Сборная Азербайджана всегда играла хорошо. Я помню это. Их сборная на хорошем уровне. Чемпионат Азербайджана также неплох. Игра будет интересной".

Как сообщает Report, об этом в заявлении сайту Sports.kz сказал ветеран сборной Казахстана по футболу Руслан Гумар.

Он дал высокую оценку назначению Станимира Стойлова главным тренером сборной: "Результаты Стойлова в проверочных матчах хорошие. Думаю, что и в очередном матче Казахстан одержит победу и представит хорошую игру. Азербайджан - достойный соперник. В таких матчах удается испытать некоторых футболистов. А на матчах с сильным соперником сделать это невозможно".

Отметим, что 4 июня сборная Азербайджана проведет в Астане проверочный матч с командой Казахстана. Матч начнется в 18:00 по бакинскому времени.