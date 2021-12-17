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Экс-футболист сборной Италии подвергся вооруженному нападению

Экс-футболист сборной Италии подвергся вооруженному нападению На возглавляющего "Каррарезе" из Серии C бывшего капитана "Удинезе" Антонио Ди Натале совершено нападение.
Футбол
17 декабря 2021 г. 20:47
Экс-футболист сборной Италии подвергся вооруженному нападению

На возглавляющего "Каррарезе" из Серии C бывшего капитана "Удинезе" Антонио Ди Натале совершено нападение.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Аnsa.

Экс-форвард сборной Италии стал жертвой организованной банды. Группа злоумышленников, в которую входило не менее пяти человек, вооруженная ножами и пистолетами, напала на Ди Натале возле его дома на окраине Эмполи. Один из преступников направил на Антонио пистолет, заставив его снять с руки дорогие часы "Ролекс", стоимостью 30 000 евро.

Ведется расследование и поиск виновных.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya millisinin sabiq futbolçusu silahlı hücuma məruz qalıb

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