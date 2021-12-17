Экс-футболист сборной Италии подвергся вооруженному нападению

На возглавляющего "Каррарезе" из Серии C бывшего капитана "Удинезе" Антонио Ди Натале совершено нападение.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Аnsa.
Экс-форвард сборной Италии стал жертвой организованной банды. Группа злоумышленников, в которую входило не менее пяти человек, вооруженная ножами и пистолетами, напала на Ди Натале возле его дома на окраине Эмполи. Один из преступников направил на Антонио пистолет, заставив его снять с руки дорогие часы "Ролекс", стоимостью 30 000 евро.
Ведется расследование и поиск виновных.