Экс-футболист сборной Италии подвергся вооруженному нападению

На возглавляющего "Каррарезе" из Серии C бывшего капитана "Удинезе" Антонио Ди Натале совершено нападение.

На возглавляющего "Каррарезе" из Серии C бывшего капитана "Удинезе" Антонио Ди Натале совершено нападение.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Аnsa.

Экс-форвард сборной Италии стал жертвой организованной банды. Группа злоумышленников, в которую входило не менее пяти человек, вооруженная ножами и пистолетами, напала на Ди Натале возле его дома на окраине Эмполи. Один из преступников направил на Антонио пистолет, заставив его снять с руки дорогие часы "Ролекс", стоимостью 30 000 евро.

Ведется расследование и поиск виновных.