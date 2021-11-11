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Экс-футболист сборной Беларуси попал в реанимацию с коронавирусом

Экс-футболист сборной Беларуси попал в реанимацию с коронавирусом Бывший полузащитник "Крыльев Советов" и сборной Беларуси по футболу Денис Ковба находится в реанимации с диагнозом COVID-19.
Футбол
11 ноября 2021 г. 20:32
Экс-футболист сборной Беларуси попал в реанимацию с коронавирусом

Бывший полузащитник "Крыльев Советов" и сборной Беларуси по футболу Денис Ковба находится в реанимации с диагнозом COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщила его супруга на своей странице в Instagram.

По словам женщины, на данный момент медики оценивают состояние ее мужа как крайне тяжелое. В этой связи жена спортсмена призвала своих подписчиков помолиться за него.

Денис Ковба играл за "Крылья Советов" с 2000 по 2009 год и еще какое-то время в 2010 году, а также выступал за подмосковный клуб "Химки".

Кроме того, футболист принял участие в 35 матчах за сборную Беларуси и забил два мяча. Свою профессиональную карьеру спортсмен завершил в 2012 году, а в 2018-м начал тренерскую работу. В настоящее время Денис Ковба является главным тренером второго состава ФК "Витебск".

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Версия на азербайджанском языке Belarus millisinin sabiq futbolçusu reanimasiyaya yerləşdirilib

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