Экс-футболист сборной Азербайджана завершает карьеру

Выступающий в клубе "Сабаил" экс-игрок сборной Азербайджана Шахрияр Рагимов завершает карьеру.

Выступающий в клубе "Сабаил" экс-игрок сборной Азербайджана Шахрияр Рагимов завершает карьеру.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, причиной послужили хронические боли в результате частых травм 33-летнего защитника.

Шахрияр Рагимов выступал за "Сабаил" в сезонах 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022. В 50 играх он забил два гола и осуществил 4 результативные передачи. Ранее он также выступал за клубы "Интер", "Карван", "АЗАЛ", "Раван" и "Кяпяз". Рагимов провел девять матчей за сборную Азербайджана.