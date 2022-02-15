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Экс-футболист сборной Азербайджана завершает карьеру

Экс-футболист сборной Азербайджана завершает карьеру Выступающий в клубе "Сабаил" экс-игрок сборной Азербайджана Шахрияр Рагимов завершает карьеру.
Футбол
15 февраля 2022 г. 15:50
Экс-футболист сборной Азербайджана завершает карьеру

Выступающий в клубе "Сабаил" экс-игрок сборной Азербайджана Шахрияр Рагимов завершает карьеру.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, причиной послужили хронические боли в результате частых травм 33-летнего защитника.

Шахрияр Рагимов выступал за "Сабаил" в сезонах 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022. В 50 играх он забил два гола и осуществил 4 результативные передачи. Ранее он также выступал за клубы "Интер", "Карван", "АЗАЛ", "Раван" и "Кяпяз". Рагимов провел девять матчей за сборную Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu karyerasını başa vurub

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