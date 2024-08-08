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Экс-футболист сборной Азербайджана: Решающая игра для клубов "Сабах" и "Зиря" пройдет в Баку

Экс-футболист сборной Азербайджана: Решающая игра для клубов "Сабах" и "Зиря" пройдет в Баку Решающая игра для футбольных клубов "Сабах" и "Зиря" состоится в Баку.
Футбол
8 августа 2024 г. 17:12
Экс-футболист сборной Азербайджана: Решающая игра для клубов Сабах и Зиря пройдет в Баку

Решающая игра для футбольных клубов "Сабах" и "Зиря" состоится в Баку.

Об этом Report заявил бывший футболист сборной Азербайджана Махмуд Гурбанов, касаясь сегодняшнего матча клубов в третьем квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.

Он оценил шансы "Зиря", которая в поездке встретится с хорватской командой "Осиек": "Несмотря на поражение в Лиге Европы УЕФА и выход в Лигу конференций, "Зиря" выступает неплохо и выиграла две предыдущие игры".

Бывший футболист также верит, что "Сабах" в матче с ирландским представителем "Сент-Патрикс Атлетик" покажет желаемый результат.

Отметим, что матч "Осиек" - "Зиря" начнется в 22:00 по бакинскому времени, а матч "Сент-Патрикс Атлетик" - "Сабах" - в 22:45. Ответные матчи состоятся через неделю в Баку.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu: "Sabah" və "Zirə" üçün həlledici oyun Bakıda olacaq

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