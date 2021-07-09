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Экс-футболист сборной Азербайджана перешел в российский клуб

Экс-футболист сборной Азербайджана перешел в российский клуб Бывший член сборной Азербайджана по футболу до 18 лет Давид Караев вновь продолжит карьеру в России.
Футбол
9 июля 2021 г. 19:54
Экс-футболист сборной Азербайджана перешел в российский клуб
Давид Караев

Бывший член сборной Азербайджана по футболу до 18 лет Давид Караев вновь продолжит карьеру в России.

Как сообщает Report, 26-летний нападающий перешел в "СКА-Хабаровск". Официальный сайт клуба объявил о подписании контракта с форвардом на 1 год. Он будет выступать в новой команде под номером 9.

Давид Гараев получил приглашение в сборную Азербайджана до 18 лет в 2013 году и провел 5 игр. Впоследствии ему предлагали играть за основную сборную, но футболист отказался, чтобы не считаться легионером в чемпионате России. Нападающий, который также одевал форму российских команд "Химки" и "Урал", в последний раз играл за казахстанский клуб "Каспий".

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