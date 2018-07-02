Экс-футболист сборной Азербайджана отстранен от должности главного тренера грузинского клуба

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Бадри Кварацхелия потерял пост главного тренера грузинского футбольного клуба "Самтредиа".

Как сообщает Report, 53-летний специалист был отправлен в отставку после поражения со счетом 1:2 в матче против "Рустави" в рамках XVII тура чемпионата страны. Таким образом, "Самтредиа" с 9 очками в активе расположилась на последней строчке итоговой таблицы.

Кварацхелия расстался с командой за 8 дней до начала первого квалификационного этапа Лиги Европы. Пока неизвестно, кто заменит его на этом посту. Имя нового главного тренера будет обнародовано в ближайшее время.

Напомним, что Бадри Кварацхелия некогда выступал за "Шамкир" и "Кяпяз". В 2008-2009 гг. он был главным тренером клуба "Standard" (Баку), а в 2012-2013 гг. возглавлял "Габалу".