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Экс-футболист сборной Азербайджана: Иностранные тренера не принесли успеха национальной команде

Экс-футболист сборной Азербайджана: Иностранные тренера не принесли успеха национальной команде Бывший футболист сборной Азербайджана, исполнительный директор футбольного клуба "Туран-Товуз" Надир Набиев призвал рассмотреть кандидатуры местных тренеров на пост нового главного наставника сборной Азербайджана.  
Футбол
25 ноября 2023 г. 13:28
Экс-футболист сборной Азербайджана: Иностранные тренера не принесли успеха национальной команде

Бывший футболист сборной Азербайджана, исполнительный директор футбольного клуба "Туран-Товуз" Надир Набиев призвал рассмотреть кандидатуры местных тренеров на пост нового главного наставника сборной Азербайджана.

Об этом в интервью Report сказал бывший футболист сборной Азербайджана Надир Набиев.

"По сей день мы не видели никакой пользы от иностранных главных тренеров для сборной Азербайджана. Да, были какие-то отдельные победы. Но это нельзя назвать хорошим результатом. Лучше бы нашу сборную тренировали местные кадры", - сказал он.

Набиев также раскритиковал деятельность итальянского специалиста Джанни де Бьязи на посту главного тренера азербайджанской сборной.

"При Джанни де Бьязи сборная Азербайджана по футболу не добилась успеха. Хотя до матча с Бельгией (0:5) наша сборная хорошо выступила в трех матчах. Не могу сказать, что нынешний состав сборной один из лучших. Они просто относительно молоды. Но с этой командой можно было бы добиться значительного успеха", - сказал он.

Надир Набиев также назвал имена азербайджанских тренеров, которых он считает достойными кандидатами на пост главного наставника сборной Азербайджана.

"В первую очередь на ум приходит имя Гурбана Гурбанова. Но я не думаю, что он захочет вновь вернутся в сборную. Могу также назвать Самира Абасова, Рашада Садыгова, Айхана Аббасова", - сказал он.

Напомним, что 22 ноября исполнительный комитет АФФА принял решение не продлевать контракт с главным тренером сборной Джанни де Бьязи. Под его руководством сборная заняла 4-е место в группе F в отборочном этапе ЕВРО-2024.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu: "Əcnəbi baş məşqçilərin nəticələrini görməmişik"

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