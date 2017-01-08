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    Экс-футболист сборной Англии повредил череп после нападения в отеле

    49-летний Гаскойн был пьян в момент атаки

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Экс-футболист сборной Англии по футболу Пол Гаскойн повредил череп после нападения в отеле в Лондоне, в результате которого его столкнули с лестницы.

    Как сообщает Report со ссылкой на Mirror, полиция установила, что 49-летний Гаскойн был пьян в момент атаки, но ничем не спровоцировал нападавшего, которого в настоящее время разыскивают.

    В больнице у Гаскойна зафиксировали повреждение черепа и наложили ему 11 швов.

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