Экс-футболист сборной Англии повредил череп после нападения в отеле

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Экс-футболист сборной Англии по футболу Пол Гаскойн повредил череп после нападения в отеле в Лондоне, в результате которого его столкнули с лестницы.

Как сообщает Report со ссылкой на Mirror, полиция установила, что 49-летний Гаскойн был пьян в момент атаки, но ничем не спровоцировал нападавшего, которого в настоящее время разыскивают.

В больнице у Гаскойна зафиксировали повреждение черепа и наложили ему 11 швов.