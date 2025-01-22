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Экс‑футболист "Ромы" и "Интера" Наинголлан перешел в клуб второго дивизиона

Экс‑футболист "Ромы" и "Интера" Наинголлан перешел в клуб второго дивизиона Бывший полузащитник "Ромы" и "Интера" Раджа Наинголлан продолжит карьеру в клубе второго дивизиона чемпионата Бельгии "Локерен‑Темзе".
Футбол
22 января 2025 г. 20:53
Экс‑футболист Ромы и Интера Наинголлан перешел в клуб второго дивизиона

Бывший полузащитник "Ромы" и "Интера" Раджа Наинголлан продолжит карьеру в клубе второго дивизиона чемпионата Бельгии "Локерен‑Темзе".

Как сообщает Report, соглашение с 36‑летним бельгийским защитником будет рассчитано до конца сезона‑2024/25.

В среду Наинголлан провел первую тренировку с новой командой. Сыграть в официальном матче полузащитник сможет после того, как будет решен вопрос с его документами.

Ранее Наинголлан выступал за итальянские "Пьяченцу", "Кальяри", "Рому", "Интер", СПАЛ и бельгийский "Антверпен". Последним клубом экс‑игрока сборной Бельгии стал индонезийский "Бхаянгкара", который он покинул в июне 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке "İnter" və "Roma"nın 36 yaşlı sabiq üzvü II Divizion klubunda çıxış edəcək

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