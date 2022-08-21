Экс-футболист "Нефтчи" будет играть кипрский клуб

Греческий клуб "Олимпиакос" отдал в аренду футболиста Мамаду Кане.

Греческий клуб "Олимпиакос" отдал в аренду футболиста Мамаду Кане.

Как сообщает Report со ссылкой на Goal.philenews, 25-летний полузащитник продолжит карьеру на Кипре.

Гвинейский футболист до конца сезона будет играть в "Пафосе".

Отметим, что Кане в 2019-2021 годах надевал форму бакинского "Нефтчи". Представитель Афин купил полузащитника за 300 тысяч евро летом 2021 года. Кейн, подписавший с "Олимпиакосом" 4-летний контракт, в первой половине сезона-2021/2022 выступал на правах аренды. Африканский футболист стал чемпионом Азербайджана в сезоне 2020/2021.