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Экс-футболист "Нефтчи" будет играть кипрский клуб

Экс-футболист "Нефтчи" будет играть кипрский клуб Греческий клуб "Олимпиакос" отдал в аренду футболиста Мамаду Кане.
Футбол
21 августа 2022 г. 09:58
Экс-футболист Нефтчи будет играть кипрский клуб

Греческий клуб "Олимпиакос" отдал в аренду футболиста Мамаду Кане.

Как сообщает Report со ссылкой на Goal.philenews, 25-летний полузащитник продолжит карьеру на Кипре.

Гвинейский футболист до конца сезона будет играть в "Пафосе".

Отметим, что Кане в 2019-2021 годах надевал форму бакинского "Нефтчи". Представитель Афин купил полузащитника за 300 тысяч евро летом 2021 года. Кейн, подписавший с "Олимпиакосом" 4-летний контракт, в первой половине сезона-2021/2022 выступал на правах аренды. Африканский футболист стал чемпионом Азербайджана в сезоне 2020/2021.

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Версия на азербайджанском языке "Olimpiakos" "Neftçi"dən aldığı futbolçunu icarəyə verib

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