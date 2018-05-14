Экс-футболист "Милана" продолжит тренерскую карьеру в итальянской команде

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Экс-футболист итальянского "Милана" Алессандро Неста продолжит тренерскую карьеру в "Перудже", которая выступает в серии В.

Как сообщает Report, итальянец сменил на этом посту Роберто Бреду.

Неста уже успел вывести новую команду на тренировку.

Отметим, в предпоследнем туре в серии В "Перуджа" обосновалась на 8-й строчке с 60-ю очками. Для выступления в серии А команда примет участие в играх плей-офф.

В 2016-2017 годах Неста был главным тренером американской команды "Майами".