Экс-футболист "Милана" продолжит тренерскую карьеру в итальянской команде

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Экс-футболист итальянского "Милана" Алессандро Неста продолжит тренерскую карьеру в "Перудже", которая выступает в серии В.
Как сообщает Report, итальянец сменил на этом посту Роберто Бреду.
Неста уже успел вывести новую команду на тренировку.
Отметим, в предпоследнем туре в серии В "Перуджа" обосновалась на 8-й строчке с 60-ю очками. Для выступления в серии А команда примет участие в играх плей-офф.
В 2016-2017 годах Неста был главным тренером американской команды "Майами".
Təbriz QuliyevАвтор новости
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