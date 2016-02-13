​Экс-футболист "Эвертона" приговорен к году тюремного заключения условно

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Экс-футболист "Эвертона" Маркус Бент приговорен к году тюремного заключения условно.

Как передает Report со ссылкой на ESPN, 13 сентября 2015 года англичанин, находясь под воздействием кокаина, оказал сопротивление двум полицейским.

Отмечается, что в тот момент он был вооружен кухонным ножом и тесаком для резки мяса.

Интересно, что бывший спортсмен, который завершил карьеру несколько лет назад, вызвал полицию к себе домой сам, сообщив, что в его квартире находятся злоумышленники. Однако никого, кроме Бента, в доме обнаружено не было. Сотрудники полиции нашли у него небольшое количество кокаина.