 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Экс-футболист "Эвертона" приговорен к году тюремного заключения условно

    Бент находясь под воздействием кокаина, оказал сопротивление двум полицейским

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Экс-футболист "Эвертона" Маркус Бент приговорен к году тюремного заключения условно.

    Как передает Report со ссылкой на ESPN, 13 сентября 2015 года англичанин, находясь под воздействием кокаина, оказал сопротивление двум полицейским.

    Отмечается, что в тот момент он был вооружен кухонным ножом и тесаком для резки мяса.

    Интересно, что бывший спортсмен, который завершил карьеру несколько лет назад, вызвал полицию к себе домой сам, сообщив, что в его квартире находятся злоумышленники. Однако никого, кроме Бента, в доме обнаружено не было. Сотрудники полиции нашли у него небольшое количество кокаина.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi