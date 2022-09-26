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Экс-футболист "Баварии" допустил, что будет работать в супермаркете

Экс-футболист "Баварии" допустил, что будет работать в супермаркете Бывший футболист сборной Нидерландов и мюнхенской "Баварии" Арьен Роббен высказался о своих планах на жизнь.
Футбол
26 сентября 2022 г. 20:47
Экс-футболист Баварии допустил, что будет работать в супермаркете

Бывший футболист сборной Нидерландов и мюнхенской "Баварии" Арьен Роббен высказался о своих планах на жизнь.

Как передает Report со ссылкой на De Telegraaf, экс-футболист не исключил, что в будущем может работать в супермаркете.

"Пока я наслаждаюсь своей нынешней деятельность и думаю, что этого достаточно. Возможно, через пять лет я буду главным тренером или техническим директором, а может быть, буду менеджером в супермаркете", - сказал Роббен.

Последним клубом Роббена стал "Гронинген", чьим воспитанником он является. После сезона-2020/2021 нидерландский игрок завершил профессиональную карьеру. Большую часть своей карьеры Роббен провел в "Баварии". Также он играл за мадридский "Реал" и лондонский "Челси".

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Версия на азербайджанском языке Tanınmış futbolçu supermarketdə işləyə bilər

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