Экс-футболист "Баварии" допустил, что будет работать в супермаркете

Бывший футболист сборной Нидерландов и мюнхенской "Баварии" Арьен Роббен высказался о своих планах на жизнь.

Бывший футболист сборной Нидерландов и мюнхенской "Баварии" Арьен Роббен высказался о своих планах на жизнь.

Как передает Report со ссылкой на De Telegraaf, экс-футболист не исключил, что в будущем может работать в супермаркете.

"Пока я наслаждаюсь своей нынешней деятельность и думаю, что этого достаточно. Возможно, через пять лет я буду главным тренером или техническим директором, а может быть, буду менеджером в супермаркете", - сказал Роббен.

Последним клубом Роббена стал "Гронинген", чьим воспитанником он является. После сезона-2020/2021 нидерландский игрок завершил профессиональную карьеру. Большую часть своей карьеры Роббен провел в "Баварии". Также он играл за мадридский "Реал" и лондонский "Челси".