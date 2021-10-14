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Экс-директор "Ювентуса" признался, что думал о самоубийстве после "Кальчополи"

Экс-директор "Ювентуса" признался, что думал о самоубийстве после "Кальчополи" Бывший директор «Ювентуса» Лучано Моджи заявил, что после "Кальчополи" думал о суициде.
Футбол
14 октября 2021 г. 23:41
Экс-директор Ювентуса признался, что думал о самоубийстве после Кальчополи
Лучано Моджи

Бывший директор «Ювентуса» Лучано Моджи заявил, что после "Кальчополи" думал о суициде.

Как передает Report, в результате коррупционного скандала клуб был исключен из серии А, а самому функционеру пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью.

"Мне было стыдно даже ходить по улицам в этот момент, - цитирует Моджи Fotball Italia, ссылаясь на документальный фильм Ntflix. - Я думал о многих вещах, даже о самоубийстве. Я чувствовал себя так, будто я на верхушке дерева, а все, кто снизу, целятся в меня и готовы выстрелить. Первые 10 дней были ужасными. ТВ, радио и газеты постоянно говорили о скандале. Было больно, что меня изображают жуликом. Я был раздавлен, словно на меня упал целый дом".

"Каольчополи", или "Моджигейт", - коррупционный скандал в итальянском футболе, в результате которого "Ювентус" был переведен в серию В со снятием девяти очков. Также клуб лишили двух чемпионских титулов.

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Версия на азербайджанском языке "Yuventus"un sabiq direktoru "Kalçopoli" qalmaqalından sonra intihar etmək istəyib

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