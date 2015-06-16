Экс-член исполкома ФИФА признался в незаконной деятельности

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Прокуратура США обнародовала документы о признании вины бывшего члена исполкома ФИФА Чака Блейзера, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Блейзер признался в незаконной деятельности в 2013 году, с того момента он поставлял соответствующим органам информацию. На прошлой неделе суд Нью-Йорка постановил рассекретить эти документы, после чего стало известно, что Блейзер сообщал о коррупции в организации еще с 2011 года.

Добавим, что 70-летний американец входил в исполнительный комитет Международной федерации футбола с 1996 по 2013 год.