Египтяне списывают свои футбольные поражения на Рамазан

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Пост очень плохо сказался на команде.

Как сообщает Report, об этом в интервью ВВС заявил глава ассоциации футбола Египта Хани Абу Рида.

По его словам, многие арабские страны просили своих футболистов не соблюдать священный пост во время чемпионата мира.

"Пост очень плохо сказался на команде. У меня был разговор с футболистами перед стартом турнира в России, но они отказались его нарушать. Рамазан закончился за день до игры с Уругваем, но очень сильно на неё повлиял", - сказал египетский футбольный функционер.

Отметим, что ранее главный тренер сборной Египта Эктор Купер, отвечая на вопрос корреспондента Report, сказал, что его футболисты привыкли играть в Рамазан и пост не может быть оправданием их поражения.